İstanbul'da pert olan Ferrari gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

İstanbul'da lüks Ferrari yaptığı kazayla gündem olmuştu. Kazayı yapan oto tamircisi aracı 15 milyon TL'ye satın almıştı. Araç şimdi tekrardan el değiştirdi. Aracı futbolcu Sercan Türk satın aldı.

"MÜŞTERİMİZİN PARASINI VERME DERDİNDEYİZ"

Oto tamircisi Hakan Yılmaz "Araca bayağı bir talip çıktı. Satın almak isteyenler oldu. Biz de zaten satın almıştık aracı. Bir an önce aracı satıp üzerini tamamlayıp müşterimizin parasını verme derdindeyiz. Aracı 7 milyon TL'ye sattık üzerimde dairem var. Onu satıp birkaç yerden borç alacağım. Bu şekilde müşterimizin mağduriyetini gidermiş olacağız " dedi.

"SATMA NİYETİMİZ YOK"

Türk şunları ifade etti:

"Aracın kazalı olduğunu sosyal medyadan gördük. Hakan ustama sosyal medya üzerinden ulaştım. Aracı satacaksa almak istediğimizi ilettik. Çok yakında arkadaşım var Veysel. Daha çok bu işlerle uğraşıyor. Onunla kendi aramızda konuşma yaptık. Dedik ki biz bu aracı alırsak eski haline getirebilir miyiz? O da bana bunu yapabileceğimizi söyledi. Zaten rayiç bedeli çok yüksek bir araç bu. Bizim zaten asıl amacımız bu kadar rayiç bedeli olan arabaya düşük rakamlara binebilmek açıkçası. Benim mesleğim futbol oynuyorum. Bu iş benim için biraz hobi işi oluyor. Yani şu hali, yeni hale getirmek bizim için mutluluk verici bir hale geliyor açıkçası. Aracı kendi imkanlarımızla tamir edip binmeyi düşünüyoruz. Satma gibi niyetimiz yok. "

İŞTE SATIŞ FİYATI

ATV Haber'in haberine göre oto tamircisi Hakan Yılmaz, Ferrari'yi uzun süredir amatörde top koşturan Sercan Türk'e 7 milyon TL'ye sattı.