İstanbul’da peş peşe 3 kişiyi katletmişti! O cani yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de, 3 kişinin peş peşe öldürüldüğü katliamda önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Otelde 27 yaşındaki Melisa Kölekçi'yi öldürdükten sonra dışarıda da aracın içinde bekleyen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı öldüren katil zanlısı 32 yaşındaki Hakan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından dün Avcılar'da yakalandı. İşte detaylar…

Büyükçekmece'de otel odasında bir kadını, otomobilde de 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 11 Kasım'da otel odasındaki Melisa Kölekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldüren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K'nin, işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

OLAY

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü ile Emrah Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçmıştı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirmiş, silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa Kölekçi olduğu belirlemişti.

Ekipler, şüpheli H.K'nin önce kadını, sonrasında da araçtaki 2 kişiyi silahla öldürdüğünü tespit etmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

