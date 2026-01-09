HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dirençli 'süper grip' alarmı: Avrupa'da hızla yayıldı, Türkiye'de de başladı!

Avrupa'da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye'de de görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, ‘süper grip' olarak bilinen H3N2 virüsünün kış aylarında daha hızla yayıldığını söyledi. Yarıyıl tatili öncesi uyarılarda bulunan Dr. Sert, "Süper grip oldukça dirençli bir virüs. Bir haftaya kadar sürebilen yüksek ateş ve nefes darlığına yol açan şiddetli öksürük en sık gördüğümüz belirtiler arasında. Çocuğunuzdaki tablo hızla kötüleşirse vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurun" dedi.

Dirençli 'süper grip' alarmı: Avrupa'da hızla yayıldı, Türkiye'de de başladı!

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye'de de görülmeye başladı. Uzmanlar, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan varyantın, diğer grip türlerine kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, belirtilerin genel olarak klasik grip semptomlarıyla benzerlik gösterdiğini ancak çocuklarda daha ağır seyredebildiğini vurguladı.

Sert, özellikle ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dirençli süper grip alarmı: Avrupa da hızla yayıldı, Türkiye de de başladı! 1

YARIYIL TATİLİNDE KAPALI ALAN SÜRELERİNİ KISITLAYIN

Dr. Abdullah Sert, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir dinlenme fırsatı olduğunu ancak süper grip vakalarındaki artış nedeniyle bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.

Kalabalık ve kapalı alanlarda geçirilen uzun saatlerin, virüslerin hızla yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sert, uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Yarıyıl tatilinde çocuklar daha fazla alışveriş merkezi, oyun alanı ve kapalı ortamlarda vakit geçirebiliyor. Bu durum grip virüslerinin bulaş riskini artırıyor. El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve çocukların uyku ile beslenme düzeninin korunması büyük önem taşıyor."

Dirençli süper grip alarmı: Avrupa da hızla yayıldı, Türkiye de de başladı! 2

DİRENÇLİ BİR VİRÜS!

Belirtilerin yüksek ateş, geçmeyen şiddetli öksürük, kusma, ishal ile yaygın eklem ve kas ağrıları şeklinde seyrettiğini belirten Abdullah Sert, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

"Süper grip oldukça dirençli bir virüs. Özellikle çocuklarda daha ağır seyreden hastalıklara yol açabiliyor. Bu yeni varyant, bağışıklık sistemi için tamamen yeni olduğu için çocukları daha savunmasız hale getiriyor.

Bir haftaya kadar sürebilen yüksek ateş ve nefes darlığına yol açan şiddetli öksürük en sık gördüğümüz belirtiler arasında. Ateş çoğu vakada beş ila yedi gün sürebiliyor.

Çocuğunuzda belirtiler hızla kötüleşir, nefes almakta zorlanma, belirgin halsizlik ya da susuzluk bulguları gelişirse vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurun."Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lodostan sonra gelen büyük tehlike! Lodostan sonra gelen büyük tehlike!
Çatılardan düşen kar kütleleri paniğe neden olduÇatılardan düşen kar kütleleri paniğe neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
influenza virüs acil İnfluenza A H3N2 Süper grip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.