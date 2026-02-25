HABER

20 milyon TL'yi aklama planı böyle bozuldu! O anlar tesadüfen kaydedildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde silahlı soygun süsü verilen olayın, para aklama amacıyla kurgulandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin planlı bir senaryo hazırladığı, bir vatandaşın ise anları kayda aldığı belirlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı; 5’i tutuklandı. 'Senaryoda' kullanılan 20 milyon liranın 13 milyon 400 bin lirasına el konuldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahlı soygun gibi gösterilen olayın, para aklamak amacıyla önceden planlandığı ortaya çıktı. Şahısların soyguna senaryo uydurdukları, olayı gören bir vatandaşın da o anları film gibi çektiği ortaya çıktı. Sahte soygun olayını yutmayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, senaryo hazırlayan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 5'i tutuklandı. Polis soygun senaryosunda kullanılan 20 milyon liranın 13 milyon 400 bin lirasını ele geçirdi.

'BORÇ ÖDEMESİ' OLARAK GÖNDERİLDİ

Olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi 619. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi.

'GASP' DEDİLER VATANDAŞTAN KAÇMADI

Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

PLANLARI TUTMADI

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde, parayı taşıyan kişiler ile saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan haberdar olduğu, gasp süsü verilerek paranın paylaşılmasının planlandığı tespit edildi.
Asayiş ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., E.T. ve A.Ç.'yi bir kafede senaryonun içinde bulunan M.K. ve E.S ile yakaladı. Paranın İstanbul ayağını organize ettiği değerlendirilen Ö.D.'nin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ALTINA ÇEVİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında para dolu kolilerden birinin araçta bulunduğu, iki kolinin kuyumcuya götürülerek altına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ile 5 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 13 milyon 400 bin liraya el konuldu.

Firari şüphelinin akrabası olduğu öğrenilen kuyumcu F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şirket yetkilisi Y.S. ve sözde mağdurlar O.D. ile O.S. hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, M.K. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., E.T., A.Ç., M.K. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARAYA EL KONULDU

Paraya savcılık tarafından el konulurken, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin paranın kaynağına ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

