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  4. İstanbul’da polise pitbull saldırdı: Köpeğin sahibi bıçak çekti!

İstanbul’da polise pitbull saldırdı: Köpeğin sahibi bıçak çekti!

15.02.2025 14:40
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Bayrampaşa'da, ağızlık ve tasma takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpeğin polis memuruna saldırması sonucu çıkan gerginlik, sahibinin ve yakınının polise karşı bıçaklı saldırıya geçmesiyle olay daha da büyüdü. Köpeğinin sahibinin 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın detayları haberimizde…

Bayrampaşa'da, 12 Şubat akşamı yaşanan bir olayda, bir polis memuru evine giderken pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay, Vatan Mahallesi'nde saat 19.30 civarında gerçekleşti.

KÖPEĞİ TAHRİK ETTİ!

Polis memuru E.A., köpeği ağızlık ve tasma olmadan gezdiren 17 yaşındaki A.K.'yi uyararak, bu tür köpeklerin denetimsiz bir şekilde dolaştırılmaması gerektiğini belirtti. Ancak, A.K. uyarıya tepki göstererek, köpeği daha da tahrik etti ve saldırgan bir şekilde polis memurunun üzerine yönlendirdi.

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POLİSE ÖNCE KÜFÜR ETTİLER, SONRA BIÇAK ÇEKTİLER

Polis memuru, kendisini tanıtıp, durumu yatıştırmaya çalışırken, A.K. küfürlü ifadeler kullanarak, elinde bıçakla polise tehditler savurdu. O sırada olay yerine gelen köpeğin sahibi Mehmet Emin Gültekin de polise küfretmeye başladı ve sözlü saldırıya devam etti.

Gültekin, aynı zamanda A.K. ile birlikte polise karşı fiziksel şiddet göstermeye kalktı. Durumu kontrol altına almaya çalışan E.A., havaya ateş açarak şahısları uzaklaştırmaya çalıştı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi ve kısa sürede olay yerine ekibin sevk edilmesi sağlandı. Yeni gelen polis ekiplerine de küfürler yağdıran ve tehditlerde bulunan A.K. ile Gültekin, gözaltına alındı.

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PİTBULL BESLEMEKTEN PARA CEZASI KESİLDİ!

Yapılan soruşturma sonucu, Gültekin'in 42 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Olayda, Gültekin'e ait pitbull cinsi köpeğe, tehlikeli ırk köpek beslemek suçundan el konuldu ve sahibine 152 bin 346 TL para cezası uygulandı.
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Gültekin'e, köpeğin yeniden kendisine verilmemesi kararı alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mehmet Emin Gültekin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Bayrampaşa Pitbull saldırı
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