İstanbul'da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 85'İ GÖRDÜ

Öte yandan haftanın ilk mesai gününe yoğun trafikle başladı. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

