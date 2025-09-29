HABER

İstanbul'da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu

İstanbul'da pazartesi sabahı sert başladı. Eyüpsultan TEM Otoyolu üzerinde 06.45'te meydana gelen kazada 17 araç zincirleme kazaya karıştı. Hem Edirne hem de Ankara istikamatinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik adeta felç oldu.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu 1

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu 2

YÜZDE 85'İ GÖRDÜ

Öte yandan haftanın ilk mesai gününe yoğun trafikle başladı. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

İstanbul da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu 3

İstanbul da sabah kaosu! 17 araç birbirine girdi, trafik felç oldu 4

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Eyüpsultan zincirleme kaza
