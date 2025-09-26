HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 65’i aştı

İstanbul'da haftanın son iş günü bazı bölgelerdeki yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 65’i aştı

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde bazı bölgelerde yerini sağanağa bıraktı.

Yağışın da etkisiyle kentte D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ ile Yenibosna mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu meydana geldi. D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM Otoyolu Hasdal Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ağır seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu gözleniyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 65!

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantısından Kavacık'a ve D-100 karayolu Ataşehir mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun trafik etkili oldu.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında da trafik yoğunluğunun yüksek olduğu görüldü.

Öte yandan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 67 ve kent genelinde yüzde 65 olarak ölçüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı!FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı!
Başörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildiBaşörtülü kadının gece kulübündeki dansı tepki çekmişti! Harekete geçildi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.