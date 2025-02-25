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  4. İstanbul'da sahipli köpek dehşeti! Okul bahçesine daldı, 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı

İstanbul'da sahipli köpek dehşeti! Okul bahçesine daldı, 5 öğrenci ve bir öğretmeni ısırdı

25.02.2025 15:01
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.02.2025 15:01
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İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Zincirinden kurtulan sahipli bir köpek okul bahçesine girerek 5 öğrenci ve 1 öğretmeni yaraladı. Dışarı çıkarılan saldırgan köpek orada da bir anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek belediye ekiplerince muhafaza altına alınırken sahibi de gözaltına alındı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ümraniye’de zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine giren sahipli köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ!

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek ortaokulun bahçesine girdi. Burada bir çok öğrenciye saldıran köpek daha sonra öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Köpeğin saldırısına uğrayan 5 öğrenci ve 1 öğretmen hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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DIŞARIDA DA ANNE-KIZA SALDIRDI

Okul dışına çıkarılan köpek, bu kez de yolda yürüyen anne ve 7 yaşındaki kızına saldırdı. Köpek çevredekilerin müdahalesiyle zor ayrıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kimliği tespit edilen köpeğin sahibi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., "Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi. Köpek ise belediye ekiplerince muhafaza altına alındı.

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"BİR ANDA ÜZERİME ATLADI, YÜZÜMÜ ISIRDI"

Annesi ile birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırması sonucu kolundan ve yüzünden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir yaşadığı dehşeti anlattı. Demir, "Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şuan iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum" dedi.

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"KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYORUM"

Anne Kübra Demir ise suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, "Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum bazı vatandaşlar geldi. Kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul köpek okul öğrenci
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