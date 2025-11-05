HABER

İstanbul'da şaşırtan olay! 'Bana ne' deyip taksinin ücretini ödemeden kaçtı: İşte o anlar...

Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi.

"BEN ÜCRETİ ÖDEMEM O ÖDESİN"

Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

