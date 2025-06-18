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İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Taksim’de turistler şemsiye ile gezdi

İstanbul’da etkili olan yüksek sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı’nda bazı yerli ve yabancı turistler gölge alanlarda serinlerken, bazıları da şemsiye ile gezdi.

İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Taksim’de turistler şemsiye ile gezdi

stanbul’da son günlerde yükselen sıcaklıklar etkisini artırmaya devam ederken, vatandaşlar sıcaktan bunalarak zor anlar yaşadı. Şehrin en işlek noktalarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi’ne gelen turistler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Şemsiye ile gezen turistler kameraya yansırken, bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlara yöneldi.

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Vatandaşlar dükkan önlerinde ve ağaç altlarında serinledi. Cadde üzerinde bulunan su satıcıları ve dondurma tezgahları yoğun ilgi gördü.

Etkili olan sıcaklıklar nedeniyle turist rehberleri de gezilerini kısa tutup kafileleri bol bol dinlendirdi.

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Öte yandan, megakentte bu hafta sonuna kadar rüzgarın zayıf, nemin yüksek seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksim
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