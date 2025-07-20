HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parkları tercih etti

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parkları tercih etti

Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerine seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Denizde vakit geçiren Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla beraber yüzmek için geldik." dedi.

Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu Menekşe Plajı'nda, bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kurdukları çadırlarda dinlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiİzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındıSağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul hava sicakligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Takılarla kaçan damat bulundu

Takılarla kaçan damat bulundu

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.