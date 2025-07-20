İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahil ve parkları tercih etti

Sıcaklığın, mevsim normallerinin üzerine seyrettiği kentte, bazı vatandaşlar sahilde denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgeliklerde dinlendi.

Avrupa Yakası'nda, İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler Beşiktaş ve Bebek'te denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Denizde vakit geçiren Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla beraber yüzmek için geldik." dedi.

Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbulluların yoğunluk oluşturduğu Menekşe Plajı'nda, bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kurdukları çadırlarda dinlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır