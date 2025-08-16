İstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı! Gülhane Parkı kapatıldı... "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

GÜLHANE PARKI KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı'nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

FIRTINAYA RAĞMEN BOĞAZDA YÜZDÜLER

Gün boyu etkili olan rüzgar, İstanbul Boğazı'nda dalgaların yükselmesine neden oldu. Dalgaların kıyıya vurduğu anlarda sahil şeridinde yürümek isteyenlerin zor anları kameralara yansırken amatör balıkçılar ve denizde yüzenler ise serin havanın tadını çıkardı.

"RÜZGARDA DURMAKTA ZORLANIYORUM"

Babasıyla balık tutmaya gelen Ayaz Göksu, “Hava rüzgarlı ama sıcak. Oltayı atıyorum. Attıktan sonra da benim rekorum iki üç tane balık tutmak ama burada beş altı tane tutanlar da oluyor. Rüzgarda durmakta zorlanıyorum" dedi

"DÜNE KADAR EVDE YANIYORDUK BUGÜN DONUYORUZ"

Sahilde balık tutan İshak Yiğitler, “Hava çok rüzgarlı. Daha düne kadar evde yanıyorduk bugün donuyoruz. O kadar çok rüzgar esiyor. Balık tutmaya geldim. 5 kilodan fazla balık tuttum. Rüzgarın balık tutmaya çok etkisi var. Çünkü balık kaçıyor rüzgardan dolayı. Rüzgar olmasa daha çok tutardık. Sıcak hava daha güzel" dedi.

"SERİNLİYORUZ"

Sahile yüzmeye gelen Yunus Emre Gökçe, “Denize geldik. Hem balık tutuyoruz hem burada akıntıya karşı, rüzgara karşı yüzüyoruz. Serinliyoruz. Bu boş zamanlarımızda İstanbul'un keyfini çıkartmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU RÜZGARDAN DOLAYI YÜZMEKTE BİRAZ ZORLANDIM"

Sahile yüzmek için gelen Orhan Şen, “Bu rüzgardan dolayı yüzmekte biraz zorlandım. Bu yüzden daha kısa sürede evime gidiyorum. Boğazın her yerinde yüzmeyi seviyorum. Rahatladım. Huzur doldum. İstanbul'un her yerinde zaten huzur doluyoruz. Denizin olduğu her yerde huzur içindeyiz" dedi.