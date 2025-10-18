HABER

İstanbul'da sıfır atık diplomasisi! Bakan Kurum 8 ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında Azerbaycan, Rusya, Suriye, İran, Özbekistan, Karadağ, Mali ve Malezyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yürütülen projelerle ilgili konuşan Kurum, Türkiye’nin Sıfır Atık tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Karadağ heyeti ile görüşmede iki ülke arasında “Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı” imzalandı. Kurum, deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliğini anlattı

Sıfır Atık Vakfı’nın BM iş birliğiyle "İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ‘onur konuğu’ olduğu foruma katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar farklı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ve BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüşmelerine eşlik eden Bakan Kurum, daha sonra mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

8 ÜLKENİN BAKANLARIYLA GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Karadağ Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunoviç, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Nga Kor Ming, Rusya Devlet Başkanlığı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani ile ikili ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.

KARADAĞ İLE DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ŞEHİRCİLİK KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

Karadağ heyeti ile görüşmede iki ülke arasında “Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı imzalandı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Sıfır Atık Forumu kapsamında, Karadağ'ın Mekansal Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Sayın Slaven Radunoviç ile bir görüşme gerçekleştirdik. Döngüsel ekonomi, şehircilik ve konut başlıklarında Türkiye ile Karadağ’ın iş birliği yapmasını mümkün kılacak ‘Mekansal Planlama Alanında İşbirliği Mutabakatı’nı imzaladık. Bakanlık olarak ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştirecek, deneyim ve tecrübelerimizi paylaşacağız” mesajını verdi.

GÖRÜŞMELERDE DEPREM BÖLGESİ DE ELE ALINDI

Muhataplarına çevre, şehircilik ve döngüsel ekonomi alanında yürütülen projeler hakkında bilgi veren Bakan Kurum, görüşmelerinin tümünde Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliğini anlattı. Bakan Kurum, Azerbaycan heyeti ile Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylık sürecini de ele aldı.

