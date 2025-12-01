HABER

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da kar maskeli şüpheli sokakta bulunan 19 yaşındaki gence silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Emirhan D. ile olay anında evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynarken kolundan vurulan Yusuf Z. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında nadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, elindeki silahla sokağa girerek Emirhan D.'ı hedef aldı. Şüpheli, koşarak takip ettiği Emirhan D.'ye defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Emirhan D. ile saldırı anında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken koluna kurşun isabet eden Yusuf Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

"6 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Mahallede bulunan market sahibi, "6 el silah sesi geldi. Bir çocukta vurulmuş. Ateş eden kişiyi görmedim markete bakıyordum. Ben marketçiyim zaten. O anda çıktım müdahale ettim zaten" dedi.

01 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İstanbul silahlı saldırı
