İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Küçükçekmece'de motosikletli bir şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli silahla ateş açtı. Şüpheli saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Levent Ö'nün (28) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul silahlı saldırı
