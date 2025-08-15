HABER

  HABER
İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: Selahattin Yılmaz ve 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 ZANLI GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi. (AA)

