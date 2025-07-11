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İstanbul'da sır olay! Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu

Bağcılar 1 kişi, misafir olarak gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da sır olay! Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İsmail Çelik (24), arkadaşı A.A'nın Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta bulunan evine geldi. İddiaya göre, gece boyunca sohbet eden 2 arkadaştan A.A, sabah uyandığında İsmail Çelik'i vücudunda kesikler ve ağzında poşet parçalarıyla hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Durum üzerine A.A, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, İsmail Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Çelik'in 31, arkadaşı A.A'nın ise 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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