İstanbul’da skandal olay! Kadın turistlere erotik dans şovu sergiledi, gözaltına alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan ve turistlerin yoğun olduğu bölgede hizmet veren bir işletmede, turist olduğu iddia edilen bir kadına yönelik uygunsuz hareketlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca şüpheli gözaltına alındı. İnfial yaratan görüntülerin ardından işletmenin ruhsatı iptal edilerek faaliyeti durdurulurken İstanbul Valiliği’nden de konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan olaylara benzer bir skandal haberi de bu kez İstanbul Sultanahmet’ten geldi. Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede, turist olduğu iddia edilen bir kadına bir şahsın uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerin ardından hemen harekete geçildi.

İstanbul Valiliği, Fatih'te bir işletmede müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu mekanın ruhsatının iptaline istinaden faaliyetten men edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

