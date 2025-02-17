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  4. İstanbul'da sobadan sızan gaz yine can aldı! Kar soğuğunda evinde soba yakan yaşlı çift evinde ölü bulundu

İstanbul'da sobadan sızan gaz yine can aldı! Kar soğuğunda evinde soba yakan yaşlı çift evinde ölü bulundu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 12:28
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İstanbul'un kar soğuğunda ısınmak için soba yakan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Galip Genel (71) ve Müşkinaz Genel (79) çiftinden uzun süre haber alınamamıştı. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınları evlerine girince acı gerçekle karşılaştı.

İstanbul'da sobadan sızan gaz yine can aldı! Kar soğuğunda evinde soba yakan yaşlı çift evinde ölü bulundu

İstanbul Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kelkit ilçesine bağlı Deredolu Beldesi Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Galip Genel (71) ve Müşkinaz Genel (79) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve gittiklerinde yaşlı çifti salonda baygın şekilde bulunca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENMİŞLER

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDILAR

Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Gümüşhane İstanbul soba gaz karbonmonoksit ölü bulundu yaşlı çift
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