İstanbul'da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kavga dehşete düşürdü. Apartmanın önünde şişe kıran şahıslarla tartışan apartman sakinleri olay kavgaya dönünce sokağa kılıçlarla çıktı. Sokağı savaş alanına çeviren olay kameraya yansıdı.

'ŞİŞE KIRMA' TARTIŞMASI

Olay, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde yaşandı.

İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

DAİREYE TAŞ ATTI

Çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri dışarıdan daireye taş attı.

YAKINLARI DAHİL OLDU

Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü.

SOKAĞA KILIÇLARLA ÇIKTILAR

Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

GÖZALTILAR VAR

Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır