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İstanbul'da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada

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İstanbul'da akşam vaktinde sokak ortasında çıkan kavgada kılıçlar çekildi. Sokağı karıştıran kalabalık kavgada kılıçlı saldırganların saçtığı dehşet anbean görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan kavga dehşete düşürdü. Apartmanın önünde şişe kıran şahıslarla tartışan apartman sakinleri olay kavgaya dönünce sokağa kılıçlarla çıktı. Sokağı savaş alanına çeviren olay kameraya yansıdı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 1

'ŞİŞE KIRMA' TARTIŞMASI

Olay, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde yaşandı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 2

İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 3

DAİREYE TAŞ ATTI

Çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri dışarıdan daireye taş attı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 4

YAKINLARI DAHİL OLDU

Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 5

SOKAĞA KILIÇLARLA ÇIKTILAR

Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 6

GÖZALTILAR VAR

Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 7

Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 8

İstanbul da sokak kavgasında kılıçlar çekildi! Korkunç anlar kamerada 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt kavga kılıç
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