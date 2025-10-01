HABER

İstanbul’da soru işaretleri ile dolu infaz! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde esrarengiz bir cinayet yaşandı. Gece saatlerinde cadde ortasında üzerinde polis yazılı yelek giyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken öldürülen kişinin polis yeleği giymesi olayla ilgili soru işaretleri yaşattı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'de saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi. Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da soru işaretleri ile dolu infaz! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar 3

cinayet polis Arnavutköy silahlı saldırı yelek
