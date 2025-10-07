İstanbul'da su kesintisi alarmı: İSKİ'den açıklama geldi

6-7 Ekim Tarihlerinde İstanbul'un Bazı İlçelerinde Planlı Su Kesintileri Yaşanıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, hem Anadolu hem de Avrupa yakasında bazı bölgelerde su kesintileri meydana gelecek. Vatandaşlar, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel kesinti bilgilerini takip edebilirler. Kesintilerin nedeni olarak altyapı çalışmaları ve arızalar gösteriliyor. Özellikle Üsküdar ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında onarım çalışmaları yapılacak. Bu durum, bölgede yaşayanların su sıkıntısı yaşamasına neden olacak. İSKİ yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor. Ancak, kesintilerin ne kadar süreceği konusunda net bir bilgi verilmedi. Vatandaşlar, su kesintilerine karşı tedbirli olmaya ve su tasarrufu yapmaya çağrılıyor. Ayrıca, İSKİ'nin Alo 185 hattı üzerinden de güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Kesintilerden etkilenen diğer ilçeler ve mahalleler de İSKİ'nin web sitesinde detaylı olarak listeleniyor. Yetkililer, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte su kesintilerinin sona ereceğini ve normal su akışının sağlanacağını ifade ediyor. Ancak, İstanbul gibi büyük bir metropolde su kesintileri, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve vatandaşların tepkisine yol açıyor. Bu nedenle, İSKİ'nin kesintilerle ilgili daha şeffaf ve zamanlı bilgilendirme yapması önem taşıyor. Ayrıca, altyapı çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi sürecinde vatandaşların mağduriyetini en aza indirecek önlemlerin alınması gerekiyor. İstanbul'da su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve altyapının güçlendirilmesi, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için kritik önem taşıyor. İSKİ'nin bu konuda daha proaktif bir yaklaşım sergilemesi ve uzun vadeli çözümler üretmesi bekleniyor.

İstanbul'da yaşanan su kesintileri, şehirdeki yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İSKİ'nin yaptığı açıklamalar ve yürüttüğü çalışmalar, sorunun çözümü için atılan adımlar olsa da, vatandaşların beklentisi daha hızlı ve kalıcı çözümlerin üretilmesi yönünde. Su kesintilerinin etkilerini en aza indirmek için bireysel olarak su tasarrufu yapmak ve İSKİ'nin duyurularını takip etmek büyük önem taşıyor.