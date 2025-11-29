HABER

İstanbul’da suç çetesi operasyonu! Motosikletle silahlı saldırı yapacaklardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’de suç çetelerine yönelik yürütülen operasyonlarda silahlı saldırı hazırlığının önlendiğini ve toplam 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul’da suç çetesi operasyonu! Motosikletle silahlı saldırı yapacaklardı
Taner Şahin

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Bakırköy’de motosikletli şüphelilere yönelik yapılan uygulama sırasında kaçmaya çalışan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Öte yandan ekipler, ilçede bir oto galerisine yönelik silahlı saldırı hazırlığının yapıldığını tespit etti.

Saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen E.Y., düzenlenen operasyonla Küçükçekmece’de yakalandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, eylemde kullanılan silahın konumunu paylaşan, finans ayağını organize eden ve saldırıya iştirak ettiği belirlenen 5 kişiyi daha İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yakalanan toplam 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

