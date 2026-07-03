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İstanbul’da suç makinesi kadınların üzerinden 1 milyonluk ziynet eşyası çıktı, takside yakalandılar

İstanbul’da evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen suç makinesi 3 kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçtıkları ticari takside yakalandı.

İstanbul’da suç makinesi kadınların üzerinden 1 milyonluk ziynet eşyası çıktı, takside yakalandılar

İstanbul’da evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen suç makinesi 3 kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçtıkları ticari takside yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirilirken, kadınlardan birinin 238 suç, 24 aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde meydana gelen evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin olaylarla ilgili yaptığı saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Küçükçekmece’deki bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy’de milyonlarca lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çaldıkları tespit edilen Ceylan Ç. ve Gülseren Ç., 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirdikleri son hırsızlığın ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde Avcılar-Haramidere bağlantı yolunda düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan nakit paralar ile yaklaşık 1 milyon TL değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

SUÇ MAKİNESİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden E.C.’nin 47 suç kaydı, C.Ç.’nin 238 suç, 24 aranma kaydı, 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, G.Ç’nin ise 40 suç, 18 adet aranma ve 9 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kadınların binalara girip çıktıkları anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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