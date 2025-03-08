İstanbul’da taksi ücretleri uçak biletlerini solladı! Vatandaşlar şaşkına döndü, Avrupa'ya uçmak daha ucuz

Son günlerde, Sultanahmet'ten İstanbul Havalimanı'na yapılacak bir taksi yolculuğunun ücreti 1700 TL'ye kadar yükseldi. Bu ücret, birçok kişi için büyük bir şok oluşturdu. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ise, aynı dönemde uçak bileti fiyatı sadece 1465 TL olarak belirlenmiş durumda. İstanbul'da taksiyle seyahat etmenin, Avrupa'ya uçmaktan daha pahalı hale geldiği bu dönemde, taksi ücretlerindeki artış gündemde.

UÇAK BİLETİ FİYATLARIYLA KARŞILAŞTIRMALAR BAŞLADI

Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, Taksi ücretlerinin uçak bileti fiyatlarını geçtiği bu dönemde, İstanbul'dan yapılan bazı iç hatlar uçuşlarına da aynı gözlemler yapılabiliyor. Örneğin, İstanbul'dan Ankara'ya yapılacak bir uçak bileti fiyatı 870 TL iken, Bahçelievler'den İstanbul Anadolu Adliyesi'ne bir taksi yolculuğu yapmak isteyen bir kişi, 1500 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

TAKSİCİLER ÜCRETLERDEN MEMNUN

Taksiciler ise, bu yüksek ücretlerin kendi açısından makul olduğunu savunuyor. Ücretlerin artmasının temel nedenlerinden birinin akaryakıt zamları ve diğer işletme maliyetlerindeki artış olduğunu belirten taksiciler, müşteri sayısının azaldığını ve bu durumun kendilerini zora soktuğunu ifade ediyor. Ancak, taksici esnafı, zamları savunurken, geçimlerini sağlayabilmek için ücretlerdeki artışı haklı bulduklarını belirtiyor.

YOLCULAR TEPKİLİ

Öte yandan, İstanbul'da yaşayan yolcular, taksi ücretlerindeki bu büyük artışı eleştiriyor. Birçok kişi, şehir içi ulaşımın artık çok pahalı olduğunu ve alternatif taşıma yöntemlerine yöneldiklerini söylüyor. Ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını ve artık günlük hayatın her alanında bütçelerinin daraldığını ifade eden vatandaşlar, taksi ücretlerine yapılan zamların yerinde olup olmadığını savunuyor.