İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Eylül ayı toplantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 30 oranında zam yapılmasına karar verdi. Karar, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerini kapsıyor. Yeni tarifelerle birlikte tam bilet ücretleri de güncellendi.

İBB Meclisi'nden Beklenen Karar Çıktı: Otobüs, Metro, Metrobüs ve Diğer Ulaşım Araçlarına Yeni Tarife Uygulanacak

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumunda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusunu görüştü. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen toplantıda, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla birlikte, İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve okul servislerine de yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zam, özellikle dar gelirli vatandaşlar üzerinde önemli bir yük oluşturacak gibi görünüyor. Zam kararının ardından, elektronik tam biletin yeni fiyatı merak konusu oldu. Henüz detaylı bir fiyat listesi yayınlanmamış olsa da, yüzde 30'luk artışla birlikte tam biletin 27 TL'den daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Mavi Kart (Aylık Abonman) ücretlerinin de bu zam oranında artacağı öngörülüyor.

Vatandaşlar, zam kararına tepki gösterirken, İBB yetkilileri ise artan maliyetler ve enflasyonun bu kararı kaçınılmaz kıldığını savunuyor. Toplu taşıma araçlarının işletme giderlerinin son dönemde önemli ölçüde arttığı, bu nedenle fiyat ayarlaması yapılması gerektiği belirtiliyor.

Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkilediği, bu durumun da bilet fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor. İBB yetkilileri, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, ancak artan maliyetler karşısında başka bir seçeneklerinin kalmadığını ifade ediyor.

Zamlı tarifelerin ne zaman uygulamaya konulacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak, kararın İBB Meclisi'nden geçmesiyle birlikte, yeni fiyatların kısa süre içinde geçerli olması bekleniyor. Vatandaşlar, yeni tarifelerle ilgili detaylı bilgiyi İBB'nin resmi internet sitesi ve toplu taşıma duraklarındaki bilgilendirme panolarından takip edebilirler.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30'luk zam, vatandaşlar ve İBB arasında yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor. Artan maliyetler ve enflasyonun etkisiyle gelen bu zam, özellikle dar gelirli İstanbullular için hayatı daha da zorlaştıracak. İBB'nin bu konuda nasıl bir çözüm üreteceği ve vatandaşların tepkilerini nasıl karşılayacağı merak konusu.

Toplu taşıma
