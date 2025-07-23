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İstanbul'da tornavidalı dehşet! Kan donduran olay kamerada: Başına defalarca vurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında market esnafına tornavidalı saldırı gerçekleşti. 31 yaşındaki Murat Yeşilay, işlettiği marketin önünde otururken arkasından yaklaşan bir kişi tarafından başına defalarca tornavida ile vurularak ağır şekilde yaralandı. Kan donduran olay anbean kameralara yansıdı. İddialara göre aynı kişi, daha önce de iki kadına saldırmış.

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Kan donduran olay kamerada: Başına defalarca vurdu
Devrim Karadağ

Korkunç olay sabah saatlerinde Zeytinburnu’ndaki bir markette yaşandı. İki kardeş her zamanki gibi marketlerini açtıktan kısa bir süre sonra bir müşteri alışveriş yapmak için içeri girdi. Su satın alan ve parasını ödedikten sonra marketin önüne oturan şüpheli, bir süre sonra ayağa kalkarak elindeki tornavidayla Murat Yeşilay'a saldırdı.

"ADAMI İLK KEZ GÖRDÜM, BİR ANDA KAFAMDA BİRKAÇ DARBE HİSSETTİM"

Ekol TV'den Eren Çoşkundili'nin haberine göre olay, Saldırıda başına birçok darbe alan Yeşilay, yaşadığı dehşeti, "Adamı ilk kez gördüm. Bir anda kafamda birkaç darbe hissettim. Ölebilirdim, beyin kanaması da geçirebilirdim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı." diyerek anlattı.

İstanbul da tornavidalı dehşet! Kan donduran olay kamerada: Başına defalarca vurdu 1

Yeşilay, saldırganı engellemeye çalışsa da başarılı olamayınca kaçmak zorunda kaldı. Kanlar içinde kalan mağdur, hastaneye kaldırıldı ve ardından saldırgandan şikayetçi oldu.

"ELİNİ KONU SALLAYARAK GEZMEMELİ"

Olayı gören çevre sakinlerinden biri ise, "Hatta kendimi yerine koydum, oğlumun yerine koydum. Bize böyle bir şey olsa ne yapardık? Bu kişinin bulunması lazım, sokakta elini kolunu sallayarak gezmemeli" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul da tornavidalı dehşet! Kan donduran olay kamerada: Başına defalarca vurdu 2

DAHA ÖNCE DE İKİ KADINA SALDIRMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer eylemleri olduğu iddia edildi. Mağdur Yeşilay, zanlının olaydan önce iki kadına daha saldırdığını öne sürerek, "Adam kendinde değildi, alkol kullanmış olabilir. Sağa sola saldırıyordu" dedi.

İstanbul da tornavidalı dehşet! Kan donduran olay kamerada: Başına defalarca vurdu 3

Emniyet ekipleri, tornavidalı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul saldırı
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