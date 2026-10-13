İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 89'u gördü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış ve iş çıkış yoğunluğu, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Anadolu ve Avrupa yakalarında ana arterler ile bağlantı yollarında trafik yer yer durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Özellikle köprü geçişleri, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda araç kuyrukları oluştu.



İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI

İstanbul'da iş çıkış saatinin yağışlı havayla birleşmesi, trafikte uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kent genelindeki ana yollar, caddeler ve bağlantı güzergâhlarında ulaşım güçleşirken, sürücüler birçok noktada ilerlemekte zorlandı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, akşam saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine yükseldi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE TRAFİK YAVAŞ İLERLİYOR

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk dikkat çekti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarında araçlar düşük hızla ilerlerken, köprü bağlantı yollarında da trafik akışı yavaşladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası yönündeki çıkışından başlayan araç yoğunluğu, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar uzandı.



ANADOLU YAKASI'NDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal mevkisinden Kadıköy yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşandı.

Altunizade ile Ataşehir arasındaki güzergâhta araçlar güçlükle ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ve Çamlıca Gişeleri çevresinde de trafik ağır seyretti.

Özellikle köprü bağlantıları ve ana ulaşım güzergâhlarında yaşanan yoğunluk, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Mecidiyeköy güzergâhlarında her iki yönde de trafik ağır ilerledi.

Haliç Köprüsü'nden başlayarak Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanan Ankara istikametinde de yoğunluk yaşandı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan bölümünde trafik her iki yönde de yavaşladı.

Levent'teki TEM Otoyolu katılım yollarında da araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ana yola bağlanmakta güçlük çekti.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönünde de ulaşım ağır ilerledi.

SAHİL YOLU VE BARBAROS BULVARI'NDA TRAFİK AKSADI

Kentteki yoğunluk yalnızca otoyollarla sınırlı kalmadı.

Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolunda ve Barbaros Bulvarı'nda da araç trafiği yavaşladı.

D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Haramidere'den Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen araçlar da trafikte güçlükle hareket etti.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA KALABALIK OLUŞTU

İstanbul'da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, toplu taşıma noktalarında da kendisini gösterdi.

Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu artarken, aktarma merkezlerinde de kalabalık oluştu.

Yağışın ve iş çıkış saatinin etkisiyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır