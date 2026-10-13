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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli anlar! Tırın lastiği koptu

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıkan lastik, rampada hız kazanarak metrelerce yuvarlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli anlar! Tırın lastiği koptu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Başakşehir istikametinde meydana gelen olayda, rampadan aşağı doğru hızla yuvarlanan lastik metrelerce ilerledikten sonra yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durdu. O anlar, otoyolda ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEYİR HALİNDEKİ TIRDAN LASTİK KOPTU

Olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda ilerleyen bir tırın lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yola savruldu.

Tırdan kopan lastik, yolun eğimli olması nedeniyle hız kazanarak kontrolsüz şekilde yuvarlanmaya başladı.

METRELERCE YUVARLANAN LASTİK TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Otoyolda araç trafiğinin devam ettiği sırada yola savrulan büyük lastik, sürücüler için tehlike oluşturdu.

Kuzey Marmara Otoyolu nda tehlikeli anlar! Tırın lastiği koptu 1

Rampanın etkisiyle giderek hızlanan lastik, yol boyunca metrelerce ilerledi.

Kontrolsüz şekilde hareket eden lastik, yol kenarında bulunan yön tabelasına çarptıktan sonra durabildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda tehlikeli anlar! Tırın lastiği koptu 2

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan olay, aynı istikamette seyreden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, tırdan ayrılan lastiğin rampada hızlanarak metrelerce yuvarlandığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca lastiğin yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durduğu anlar da yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Tır otoyol
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