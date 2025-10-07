HABER

İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü sabah saatlerinde ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a kadar çıktı.

Her iki yakada da D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken; özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, İstanbul genelinde yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

Basın Ekspres Yolu ile TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu'ndan başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar devam ediyor.

Ispartakule'deki gişelerde devam eden istasyon yenileme çalışmaları kapsamında bölgede trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90! 1

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Göztepe'den başlayan trafik, aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor. Avrasya Tüneli'nin girişleri ile Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Çamlıca Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzanıyor.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
