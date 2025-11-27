İstanbul'da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı

Ataşehir’de motokurye Y.D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

ARAÇLARI DURDURUP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Y.D. (20) ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

"HARBİ DAYAK YİYECEKSİN"

Bu sırada sürücü, motokurye Y.D.'nin üzerine yürüyüp "Harbi dayak yiyeceksin", "Kafanı gözünü kıracağım" diyerek tehditte bulundu.

ARAÇTAN ELİNDE KESERLE İNDİ

Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise elindeki keserle araçtan inerek "Senin aklını alırım" diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.

GÖRÜNTÜLER KASK KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada otomobilde bulunan çocuğun gözleri önünde devam eden kavgayı çevredekiler durdurmaya çalıştı. Şüphelinin tehditlerde bulunması sonrası Y.D., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili Y.D.’nin şikayette bulunmadığı öğrenildi.