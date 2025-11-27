HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı

İçerik devam ediyor

İstanbul'da motokurye ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışmada dehşetin dozu giderek arttı. İşin içine keser girdi, "Harbi dayak yiyeceksin, kafanı gözünü kıracağım, senin aklını alırım" tehditleri havada uçuştu. Görüntüler kameraya saniye saniye yansıdı.

Ataşehir’de motokurye Y.D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

ARAÇLARI DURDURUP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Y.D. (20) ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

"HARBİ DAYAK YİYECEKSİN"

Bu sırada sürücü, motokurye Y.D.'nin üzerine yürüyüp "Harbi dayak yiyeceksin", "Kafanı gözünü kıracağım" diyerek tehditte bulundu.

ARAÇTAN ELİNDE KESERLE İNDİ

Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise elindeki keserle araçtan inerek "Senin aklını alırım" diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü.

GÖRÜNTÜLER KASK KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada otomobilde bulunan çocuğun gözleri önünde devam eden kavgayı çevredekiler durdurmaya çalıştı. Şüphelinin tehditlerde bulunması sonrası Y.D., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili Y.D.’nin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı 1

İstanbul da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı 2

İstanbul da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı 3

İstanbul da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı 4

İstanbul da trafik magandaları yine yaptı yapacağını! Araçtan elinde keserle inip bakın ne yaptı 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sis adeta kenti yuttu, doğa olayı izleyenleri mest ettiSis adeta kenti yuttu, doğa olayı izleyenleri mest etti
Şanlıurfa’da 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiŞanlıurfa’da 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
trafik kavga tartışma Motokurye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.