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  4. İstanbul'da trafik tartışması! Aracından inip, üzerine yürüdü verdiği cevap herkesi şoke etti: "Ehliyetim zaten yok"

İstanbul'da trafik tartışması! Aracından inip, üzerine yürüdü verdiği cevap herkesi şoke etti: "Ehliyetim zaten yok"

12.03.2025 10:18
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 10:18
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İstanbul'da trafikte yaşanan tartışma, sürücüler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Diyalogların sertleştiği anlar, araç sürücüsü tarafından kayda alındı. Aracından inip gelen sürücünün verdiği yanıt ise akıllara durgunluk getirdi.

Olay, iftar saatine yakın bir zamanda meydana geldi. Tartışma, bir sürücünün yanlış şeride girmesiyle başladı. Taraflar arasındaki diyalog kısa sürede gerginliğe dönüştü.

İftar saatine vurgu yaparak sürücüyü sakinleştirmeye çalışan kişi, “Sakin ol sakin, bak iftar saati” dedi. Ancak karşı tarafın "Ben de oruçluyum" yanıtını vermesiyle tartışma devam etti.

Aracından inen sürücü, "Arabayı üstüme sürüyorsun ya" diyerek tepki gösterirken, görüntüleri çeken aracın sahibi "Ben yolumdan gidiyorum" diyerek kendisini savundu.

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‘EHLİYETİM ZATEN YOK’

Sözlü tartışmanın devamında tansiyon daha da yükseldi. Taraflardan biri, diğerine “Karın söylesin” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine "Karımı karıştırma" cevabı geldi.

Tartışmanın sonunda, videoyu çeken araç sahibi "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" sözleriyle diğerini uyardı. Ancak aldığı yanıt herkesi şaşırttı: "Ehliyetim zaten yok"

Olayın ardından herhangi bir fiziki müdahale yaşanmazken, yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Araç Ehliyet trafik tartışma araba
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