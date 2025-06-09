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İstanbul'da trafik yoğunluğu bugün nasıl? Son verilere böyle yansıdı

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 11.00 sıralarında yüzde 13 olarak ölçüldü. Saat 11.30 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu bugün nasıl? Son verilere böyle yansıdı

Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde sabah saat 11.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü. Hadımköy Gişeleri mevkii TEM Otoyolu'nda Edirne ve Ankara istikametinde trafik sakin seyrediyor. Herhangi bir yoğunluk gözlemlenmezken, trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 11.00 sıralarında yüzde 13 olarak ölçüldü. Saat 11.30'da ise trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.Kurban Bayramı'nın son günü olması dolayısıyla şehir dışına çıkanların İstanbul'a dönmeye başlaması sonucu, ilerleyen saatlerde yoğunluğun artması bekleniyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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