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İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli fırtına geliyor: Kesinlikle gitmeyin...

Meteoroloji bu sefer sert uyardı. İstanbul dahil Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile’de pazar günü denize girmek yasaklandı. Yetkililer, sel, su baskını ve rip akıntısına karşı vatandaşları dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da üç ilçede yasak! Çok kuvvetli fırtına geliyor: Kesinlikle gitmeyin...
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DENİZE GİRMEK YASAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ilçe kaymakamlıkları olası kötü senaryolara karşı önlem aldı. Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile kaymakamlıkları, pazar günü denize girmeyi yasakladı. Yüksek dalga boyu ve rip akıntısı riski nedeniyle vatandaşların sahillere gelmemesi istendi. Yetkililer, can güvenliği açısından dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Fırtına deniz yasak
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