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  4. İstanbul'da uluorta küçücük çocuğu taciz etti! Ahlaksız adam yakalandı, sapıklık anları kameraya yansıdı

İstanbul'da uluorta küçücük çocuğu taciz etti! Ahlaksız adam yakalandı, sapıklık anları kameraya yansıdı

13.03.2025 12:25
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İstanbul'da bir sapık küçücük çocuğu uluorta taciz etti. İğrenç anlar kameraya anbean yansıdı. Cinsel istismar videosu Motosikletli Polis Timlerini harekete geçirdi. Şahıs yakalandı, görgü tanığının ifadesi alındı. Videoda görülen mağdur çocuklar için de adım atıldı.

Mide bulandıran görüntüler İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden geldi. Çocuk istismarı videosunu gören Motosikletli Polis Timleri şüpheliyi yakaladı.

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ELİNİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN PANTOLONUNUN İÇİNE SOKTU

Ekol TV'nin haberine göre Motosikletli Polis Timleri, Irmak Caddesi üzerinde şüpheli C.K.'nın, mağdur çocuk R.D.'nin pantolonunun içine elini soktuğu anları gösteren bir video ile birlikte şahsı yakalayarak Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne götürdü.

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ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliyle birlikte mağdur çocuklar R.D. ve K.S., Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne getirildi. Savcılık talimatıyla mağdurların ifadelerinin alınması için ailelerine teslim edildiği, müşteki beyanlarının alındığı öğrenildi.

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GÖRGÜ TANIĞI İFADE VERDİ; ÇOCUKLARIN DA İFADESİNE BAŞVURULACAK

Olayın görgü tanıklarından E.K.'nın da bilgisine başvurulurken, şüpheli C.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aile İçi Büro Amirliği’ne sevk edildi. Mağdur çocukların ifadelerinin detaylı olarak alınabilmesi için da Şişli Çocuk İzlem Merkezi’nde randevu oluşturuldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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