İstanbul'da üniversitelerden peş peşe tatil kararı!

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yükseköğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerini de etkiledi. Kentteki bazı üniversiteler, öğrencilerin ulaşım sırasında yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verme kararı aldı.

Bazı üniversiteler ise yüz yüze eğitim yerine çevrim içi eğitim sistemine geçileceğini açıkladı. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Okur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Marmara Üniversitesinin ardından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Böylece Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİNDE 2 GÜN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Türk-Alman Üniversitesi ise diğer üniversitelerden farklı olarak eğitim faaliyetlerine iki gün boyunca çevrim içi devam edileceğini açıkladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, 15-16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi gerçekleştirileceği belirtildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'daki bazı vakıf üniversiteleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı.

Medipol Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi, eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle çevrim içi sürdürüleceğini açıkladı.

BU ÜNİVERSİTELERDE DERSLER ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi de hava koşullarını dikkate alarak eğitim faaliyetlerinin çevrim içi devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi de derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Alınan kararlarla birlikte İstanbul'daki çok sayıda üniversitede 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilirken, bazı yükseköğretim kurumlarında derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüleceği açıklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır