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İstanbul Valisi Gül'den sağanak uyarısı: "Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının"

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'den sağanak uyarısı: "Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının"

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerimiz, yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın, su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Resmi duyuruları takip edin lütfen."

İstanbul Valisi Gül den sağanak uyarısı: "Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının" 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Davut Gül
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