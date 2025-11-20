HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplarla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik madde ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu çalışma çerçevesinde önceki gün Zeytinburnu ilçesinde bulunan 1 adrese yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında 577 bin 500 sentetik ecza hap ve 6 bin boş ilaç kutusu ele geçirildi. Baskın yapılan deponun ‘sevkiyat öncesi son durak’ olarak belirlendi. Uyuşturucu kaçakçılarının, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yarım milyondan fazla sentetik hapı, dağıtım merkezi olarak kullanılan depo sakladıkları anlaşıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.