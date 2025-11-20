İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde narkotik madde ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu çalışma çerçevesinde önceki gün Zeytinburnu ilçesinde bulunan 1 adrese yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında 577 bin 500 sentetik ecza hap ve 6 bin boş ilaç kutusu ele geçirildi. Baskın yapılan deponun ‘sevkiyat öncesi son durak’ olarak belirlendi. Uyuşturucu kaçakçılarının, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yarım milyondan fazla sentetik hapı, dağıtım merkezi olarak kullanılan depo sakladıkları anlaşıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır