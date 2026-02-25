HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Banka hesaplarına ve onlarca şirkete el konuldu! 13 kişi gözaltında

İçerik devam ediyor

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlar her geçen gün daha da derinleştiriliyor. Son olarak İstanbul merkezli düzenlenen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli süreçlerde karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Banka hesaplarına ve onlarca şirkete el konuldu! 13 kişi gözaltında 1

10 TON 250 KİLOGRAM UYUŞTURUCUDAN SORUMLULAR

Zanlılara yönelik araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye'de ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Banka hesaplarına ve onlarca şirkete el konuldu! 13 kişi gözaltında 2

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Banka hesaplarına ve onlarca şirkete el konuldu! 13 kişi gözaltında 3

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesiyle suç örgütlerinin varlığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu örgütlerin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman Türkiye'ye zaman zaman da başka ülkelere naklini sağladıkları ve yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları anlatıldı.

Açıklamada, bu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği vurgulandı.

İstanbul da dev uyuşturucu operasyonu! Banka hesaplarına ve onlarca şirkete el konuldu! 13 kişi gözaltında 4

22 ÖRGÜT MENSUBU İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yapılan çalışmalarda, eylemlere iştirak eden 64 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bunlardan 14'ünün başka suçlardan cezaevinde, 22'sinin yurt dışında ve firari olduğu, 2'sinin vefat ettiği, 26'sının ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.

Suç örgütlerinin mensubu olan 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 22 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır. Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda 60 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 135 adet taşınmaza, 47 adet motorlu taşıta, ticari araç plakasına, 42 şirketin ortaklık payına el konulmuş olup, kapsamlı soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump neye uğradığını şaşırdı! Alkış beklerken bu sözleri duyduABD Başkanı Trump neye uğradığını şaşırdı! Alkış beklerken bu sözleri duydu
Bu akşam geliyor! Peki neler olacak, nasıl izlenecek?Bu akşam geliyor! Peki neler olacak, nasıl izlenecek?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.