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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 kilo 181 gram pregabalin hammaddesi, 8 bin 200 doluma hazır Lyrca hap ile çok sayıda altın ve 150 avro ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında bugün Fatih Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda R.E. (40) ve K.A. (37) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 kilo 181 gram pregabalin hammaddesi, 8 bin 200 doluma hazır Lyrca hap, 212 gram has altın, 39 çeyrek altın, 23 tam altın ve 150 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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