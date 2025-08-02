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İstanbul'da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı

İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın Hatay'da yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, birlikte kurdukları hayalleri ve geleceğe dair planları anlattı. Acılı kardeş Tokyaz, kardeşiyle birlikte kurdukları hayalleri canice katledilen kardeşi yanında varmışçasına gerçekleştireceğini söyledi. Esra, "Ayşe'nin bu dünyadaki sesi olacağım" dedi.

İstanbul'da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup kardeşinin sevgilisi C.K.'dan şüphelenmişti.

İstanbul da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı 1

İKİZ KARDEŞİ BİLİNMEYENLERİ ANLATTI!

Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu. Canice 21 gün önce katledilen Ayşe Tokyaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Katledilen ikiz kardeşiyle birlikte hayallerinin yer aldığı liste hazırladıklarını belirten Esra Tokyaz, ikiz kardeşi yanında varmışçasına hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.

İstanbul da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı 2

"AYŞE ÇOK GÜLER YÜZLÜ, YARDIMSEVER, HAYALLERİ VE HEDEFLERİ OLAN BİR İNSANDI"

Katledilen kardeşinin yardımsever ve güler yüzlü olduğunu söyleyen Esra Tokyaz, "Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Bütün her şeyini planlı olarak yapardı. Okulu bittikten sonra bizim hedeflerimiz vardı ve onları gerçekleştirecektik. En son paylaşılan video, dershaneye hazırlanırken 4 yıl önce biz çekmiştik. Ayşe de öyle çok neşe dolu bir insandır. Böyle arkadaşlarına da çok sitem eden biriydi. Tam o zamanı hatırlamıyorum ama bir arkadaşım için çekmişti o videoyu ve sonrasında gülmüştük. Kafasında ilk hemşirelik yoktu. Biz ilk üniversitemizi de aynı üniversite gastronomi bölümüne yerleşmiştik. Gastronomi Ayşe'nin çok hedefi değildi. Ayşe sağlıkçı olmak istiyordu. Ayşe'yle birlikte sağlık okumak için ben de gastronomiden çıktım. Aslında amaç Ayşe'yle yan yana olabilmek ve hiç ayrılmadığımız için ikimiz aynı üniversiteye yerleşmek istedik. İlk üniversitemizde aynıydı, ikincisi de aynı olduğunda ben de şey hemşireliğe gittim" dedi.

İstanbul da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı 3

"BEN ŞİMDİ TEK BAŞIMA AYŞE'NİN HAYALLERİNİ VE BERABER KURDUĞUMUZ PLANLARI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Hazırladıkları yapılacaklar listesini kardeşi varmışçasına devam ettireceğini ifade eden Tokyaz, "Ayşe, cebindeki son parayı bile yardıma muhtaç bir insana verirdi. Her zaman ben bazen her şeye yardım ettiği için çok kızardım. Sürekli herkese gülüyordu. Hep böyle neşe dolu ve çok eğlenceli bir insandı. Bizim yapılacaklar listemiz vardı. O listelere tik atarak ilerliyorduk. Bizim okul sonrasında bazı hedeflerimiz vardı. Örneğin; aynı hastanede çalışmak gibi çalıştıktan sonra bir şeyleri yapabilmeyi istiyorduk. Ben şimdi tek başıma Ayşe'nin hayallerini ve beraber kurduğumuz planları da gerçekleştireceğim. Ayşe'nin bu dünyadaki sesi olacağım. Ayşe'yi unutmayacağım ve unutturmayacağım. Bir şekilde bizim mücadelemiz dava sonuna kadar devam edecek. Eminim Ayşe zaten şimdi beni izliyordur. Böyle şeyleri benim yapmamı istiyordur. Ben her şeyi Ayşe'ye yakışır şekilde en güzel şekilde yapmak istiyorum. Ayşe benim ailem için ne hedeflediyse neyi yapmak istediyse kendi içinde ben onların hepsini tek tek yapacağım. Bu sefer tek başıma yapacağım ama Ayşe'nin her zaman varlığını hissediyorum ve hissedeceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı 4
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet valiz Ayşe Tokyaz
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