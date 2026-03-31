İstanbul'da vatandaşa yedireceklerdi! 306 kilogram at eti ele geçirildi

İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araç içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 306 kilogram at eti ele geçirildi. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyonun devamında ise bir çiftliğe yapılan baskında kesilen atlara ait kemik parçaları ile, 120 at bulundu.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu. Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.

KESİLEN ATLARIN KEMİKLERİ BULUNDU

Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti. Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.

ÇİFTLİKTE 120 AT BULUNDU

Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

