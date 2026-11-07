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İstanbul'da virajı alamayan elektrikli araç devrildi! Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli araç devrildi.

İstanbul'da virajı alamayan elektrikli araç devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 15.50 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru D. yönetimindeki elektrikli araç, Kiptaş Konutları istikametine seyir halindeyken Cansever Sokak’a dönüş yapmak istedi. Sürücü sağa manevra yaptığı sırada elektrikli araç virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü Ebru D. ile araçta bulunan Mücevher D. ve Döndü D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada elektrikli araçta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın cadde üzerinde ilerlerken dönüş yapmak üzere manevra yaptığı ve sokak girişine devrildiği, ardından gelen araçtaki vatandaşların inerek yardıma koştuğu görüldü.

İstanbul da virajı alamayan elektrikli araç devrildi! Yaralılar var 1

İstanbul da virajı alamayan elektrikli araç devrildi! Yaralılar var 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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