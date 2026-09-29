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İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı

Birkaç gündür yağışlı havanın etkisinde olan İstanbul için yeni uyarı geldi. Bugün kent genelinde yerel sağanak bekleniyor. Çarşamba günü ise gece saatlerinden öğleye kadar Şile, Pendik ve Tuzla’da yağış kuvvetlenecek. Fırtına da gece yarısına kadar etkili olabilir.

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da yağmur devam edecek mi? İstanbul Valiliğinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayanarak paylaştığı tahmine göre kentte bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 30 Eylül Çarşamba günü ise yağışlar Anadolu Yakası’nın doğu kesimlerinde etkili olacak.

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İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı 1

3 İLÇEYE UYARI

Valiliğin uyarısına göre yağış, gece ilk saatlerden çarşamba öğle saatlerine kadar Şile, Pendik ve Tuzla’da kuvvetli olabilir.

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı 2

ÇARŞAMBA FIRTINA DA VAR

Yağışa kuvvetli rüzgâr eşlik edecek. Çarşamba sabahından gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın hızının 40-70 kilometreye, yüksek kesimlerde yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı 3

"DİKKATLİ OLUNMALI"

Valilik; sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı 4

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