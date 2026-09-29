İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? Valilik üç ilçeyi özellikle uyardı

İstanbul’da yağmur devam edecek mi? İstanbul Valiliğinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine dayanarak paylaştığı tahmine göre kentte bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 30 Eylül Çarşamba günü ise yağışlar Anadolu Yakası’nın doğu kesimlerinde etkili olacak.
Valiliğin uyarısına göre yağış, gece ilk saatlerden çarşamba öğle saatlerine kadar Şile, Pendik ve Tuzla’da kuvvetli olabilir.
Yağışa kuvvetli rüzgâr eşlik edecek. Çarşamba sabahından gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın hızının 40-70 kilometreye, yüksek kesimlerde yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Valilik; sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.
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