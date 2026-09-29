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İran'dan cadı avı! Ülkede ölü ya da diri yakalanıp teslim edilen her ABD askeri için para ödülü

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Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından patlak veren savaşta henüz anlaşma sağlanamadı. İran'dan gelen son hamle ise dikkat çekti. İran, ülke topraklarına giren ABD askerlerini esir alan veya ölüsünü teslim edenlere para ödülü verecek. Ordu sözcüsü ödülün miktarını açıklarken, İranlı kadınlara iki kat ödül verileceği bildirildi. İşte detaylar...

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Orta Doğu'da savaş iklimini yeniden hareketlendirmişti. İran saldırılara yanıt verirken, bölgedeki birçok ABD üssünü hedef aldı.

Patlak veren kriz henüz tam anlamıyla son bulmuş değil. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, karşılıklı hamleler de devam ediyor.

İran dan cadı avı! Ülkede ölü ya da diri yakalanıp teslim edilen her ABD askeri için para ödülü 1

İki taraf da gün aşırı yaptıkları açıklamalar ile birbirlerini tehdit ediyor. İran'dan gelen son hamle ise oldukça dikkat çekti.

İRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İran Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ülke topraklarında esir alınan ya da ölüsü teslim edilen ABD askerleri için para ödülü vereceğini duyurdu.

İran dan cadı avı! Ülkede ölü ya da diri yakalanıp teslim edilen her ABD askeri için para ödülü 2

"ESİR ALIP GETİREN VEYA ÖLÜSÜNÜ TESLİM EDEN HER İRANLIYA 5 MİLYAR TÜMEN ÖDÜL VERİLECEK"

Yapılan açıklamada, "İran topraklarına giren bir Amerikan askerini esir alıp getiren veya ölüsünü teslim eden her İranlıya 5 milyar tümen ödül verilecek.

"YAPAN KADINSA 10 MİLYAR TÜMEN ÖDÜL VERECEĞİZ"

Bunu yapan İranlı kadınlara ise 10 milyar tümen ödül vereceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Asker İran abd
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