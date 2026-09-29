İran'dan cadı avı! Ülkede ölü ya da diri yakalanıp teslim edilen her ABD askeri için para ödülü

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Orta Doğu'da savaş iklimini yeniden hareketlendirmişti. İran saldırılara yanıt verirken, bölgedeki birçok ABD üssünü hedef aldı.
Patlak veren kriz henüz tam anlamıyla son bulmuş değil. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, karşılıklı hamleler de devam ediyor.
İki taraf da gün aşırı yaptıkları açıklamalar ile birbirlerini tehdit ediyor. İran'dan gelen son hamle ise oldukça dikkat çekti.
İran Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ülke topraklarında esir alınan ya da ölüsü teslim edilen ABD askerleri için para ödülü vereceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İran topraklarına giren bir Amerikan askerini esir alıp getiren veya ölüsünü teslim eden her İranlıya 5 milyar tümen ödül verilecek.
Bunu yapan İranlı kadınlara ise 10 milyar tümen ödül vereceğiz.”
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