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Van'da havanın soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında soğuk algınlığına karşı önlem almak amacıyla aktarlara yöneldi.

Van'da havanın soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Van'da kış hazırlıkları başladı. Mevsim geçişiyle birlikte bitkisel ürünlere yönelen vatandaşlar, aktarlarda satılan kış çayları ve pekmez çeşitlerini tercih ediyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayının yanı sıra çeşitli bitkilerin karışımından hazırlanan ürünler de ilgi görüyor. Kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkisel ürünlere ilgi artarken, aktarlar bitkisel karışımların bilinçli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Van da havanın soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı 1

KIŞ ÇAYLARI VE PEKMEZLERE İLGİ ARTTI

Abdulgani Kaya, mevsim geçişiyle birlikte vatandaşların bitkisel ürünlere talebinin arttığını belirtti. Vatandaşların özellikle adaçayı, ıhlamur, rezene, tarçın, havlıcan, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Andız pekmezli ve zencefilli karışımlarımız var. Vatandaşlar bunları da tercih ediyor. Özellikle öksürük şikâyeti olanlar bu ürünleri soruyor. Vatandaşlar en çok andız pekmezi, zencefilli karışım pekmezleri, dut pekmezi ve keçiboynuzu pekmezini tercih ediyor" dedi.

Van da havanın soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı 2

BİTKİSEL KARIŞIMLARDA TÜKETİM UYARISI

Bitkisel ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kaya, bazı karışımların fazla tüketilmesinin sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Tarçın, zencefil, karabiber ve karanfil karışımlarının fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Özellikle tansiyon ve kan şekeri üzerinde etkileri olabileceği için dikkatli kullanılmaları gerekiyor" diye konuştu.

Van da havanın soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı 3

"ADAÇAYI KAYNATILMADAN DEMLENMELİ"

Bitkisel çayların hazırlanma şeklinin de önemli olduğunu dile getiren Kaya, adaçayının kaynatılmak yerine demlenerek hazırlanması gerektiğini söyledi. Kaya, bitkisel ürünlerin bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, özellikle kronik hastalığı bulunanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünleri tüketmeden önce sağlık uzmanlarına danışmalarının önem taşıdığını kaydetti.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aktar kış bitki çayı
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