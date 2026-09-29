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Boyun kütletme damar yırtılma riskini artırıyor mu? Dikkat çeken araştırma

Kayropraktik uzmanlarının uyguladığı boyun manipülasyonunun, nadir ancak ciddi bir durum olan boyun damarındaki yırtılma riskini artırmadığı belirlendi. 862 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği araştırmada, kayropraktik tedavi görenlerle ibuprofen kullananlar karşılaştırıldı.

Boyun kütletme damar yırtılma riskini artırıyor mu? Dikkat çeken araştırma
Nilgün Arabacı

Boyun ağrısı ve baş ağrısı yaşayan kişilerin başvurduğu kayropraktik boyun manipülasyonlarının güvenliği uzun süredir tartışma konusu. Yeni bir araştırmada, 2010-2025 yılları arasında boyun ağrısı veya baş ağrısı nedeniyle sağlık hizmeti alan 862 binden fazla ABD'li yetişkinin verileri incelendi. Araştırmacılar, boyun bölgesine kayropraktik spinal manipülasyon uygulanan kişilerle ibuprofen reçete edilen hastaları karşılaştırdı.

862 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada, boyun manipülasyonu uygulanan grupta 30 gün içerisinde 31 kişiye servikal arter diseksiyonu tanısı konuldu. İbuprofen kullanan grupta ise bu sayı 58 olarak kaydedildi.

Servikal arter diseksiyonu, boyundaki bir arterin duvarında meydana gelen yırtılma olarak tanımlanıyor. Nadir görülen bu durum, inme gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen veriler doğrultusunda kayropraktik boyun manipülasyonunun servikal arter diseksiyonu riskini artırdığına dair bir kanıt bulamadı.

"BU, ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ KANITLARDAN BİRİ"

Araştırmanın ortak yazarlarından, Duke Clinical Research Institute'ta ortopedi cerrahisi profesörü olan Christine Goertz, insanların boyun ağrısı için kayropraktik tedavinin güvenli olup olmadığını sık sık sorduğunu belirtti.

Goertz, "Bu çalışma, bu sorunun yanıtının evet olduğuna dair şimdiye kadarki en iyi kanıtlardan biri" ifadelerini kullandı.

UYARI İŞARETLERİNE DİKKAT

Araştırmacılar, boyun manipülasyonunun risk oluşturduğuna dair kanıt bulunmamasına rağmen hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının olası damar yırtılması belirtilerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ani veya alışılmadık bir baş ağrısı, normalden farklı bir boyun ağrısı ya da nörolojik belirtiler olası uyarı işaretleri arasında gösterildi.

Araştırmanın sonuçları yakın zamanda Chiropractic & Manual Therapies dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
boyun ağrısı
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