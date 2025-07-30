İstanbul’da yağmur var mı? Meteoroloji’den Türkiye’nin beklediği serin hava haberi geldi: Kavurucu sıcaklara mola…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

TERMOMETRELER 43 İLDE 40 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde termometreler dün 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

En yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

İSTANBUL İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER: BİRAZ OLSUN RAHATLAYACAĞIZ

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'un hava durumuna değinildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbullular uzun süreli sıcak mobbingine maruz kaldı. Bir yandan sıcak bir yandan nem psikolojik olarak yıprattı. Şimdi ise 36-40 derecelerden poyraz desteği ile 30 derecelere ineceğiz. Biraz olsun rahatlayacağız."