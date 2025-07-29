İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Yangın, saat 19.00 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Cevahir Sokak’taki site içerisinde bulunan binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 6’ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla binayı terk etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır