İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferleri gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

3 MİLYAR 665 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para gönderildiği, yapılan finansal analizlerde 14 ve 9 kişinin ayrı iki grup olarak iştirak halinde bulunduğu belirlenmişti. 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş olduğu tespit edilmişti. 1 kişinin ise toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş olduğu ortaya çıkmıştı. Toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş işlem hacminin belirlendiği soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları biten şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

